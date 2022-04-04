Servis minibüsü halı saha önünde alev topuna döndü - Haberler

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Servis minibüsü halı saha önünde alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Servis minibüsü halı saha önünde alev topuna döndü

Karabük'te gece yarısı halı saha önünde park halindeyken yanan minibüs alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te gece yarısı halı saha önünde park halindeyken yanan minibüs alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Olay, Şirinevler Mahallesi Hasan Doğan Spor Tesisleri önünde meydana geldi. Yusuf Karagöz 78 S 0194 plakalı servis minibüsü ile halı saha maçı için oyuncuları getirdikten sonra aracını tesisin önüne park etti. Bir süre sonra nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev alan minibüs kısa sürede alev topuna döndü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası minibüs demir yığına döndü. - KARABÜK

Servis minibüsü halı saha önünde alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Şirinevler, Karabük, Minibüs, 3. Sayfa, Haberler

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