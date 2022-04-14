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Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi

Eskişehir'de 3 servis minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında çevreyolunda kısa süreli yoğunluk yaşandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de 3 servis minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında çevreyolunda kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Ankara karayolunda 3 servis minibüsü zincirleme trafik kazasına karıştı. Çevreyolunun yoğun saatinde meydana gelen kaza tek şeridin kapanmasına neden oldu. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri kontrollü şekilde trafiğin akışını sağlarken, servislerin kaza alandan çekilmesinin ardından kapanan tek şerit, yeniden trafiğe açıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, 3. Sayfa, Haberler

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