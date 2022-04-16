Servis aracının çarptığı küçük Sude, 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken servis aracının çarptığı iki öğrenciden 7'nci sınıf öğrencisi olan Sude Gürevin hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi D-750 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7'nci sınıf öğrencisi olan Sude Gürevin ile Özge Dündar'a okuldan çıkıp evlerine gittiği esnada, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken İsa T. kontrolündeki 06 S 6026 plakalı servis aracı çarptı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan öğrencilerden Sude Gürevin, 24 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sude Gürevin için Kahramankazan Kayı Mahallesi Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Küçük Sude yakınlarının gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.