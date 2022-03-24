Servis aracı tıra arkadan çarptı, 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Servis aracı tıra arkadan çarptı, 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Servis aracı tıra arkadan çarptı, 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı

Afyonkarahisar'da öğrencileri taşıyan servis aracının tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Afyonkarahisar'da öğrencileri taşıyan servis aracının tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar çevre yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 03 AAN 567 plakalı özel bir okulun öğrencilerini taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak 03 VR 480 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada servis aracında bulunan 7 öğrenci hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan öğrencileri ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, Kaza, OSB, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title