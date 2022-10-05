Servis aracı kaza yaptı, 14 öğrenci yaralandı 3. Sayfa Haberleri Servis aracı kaza yaptı, 14 öğrenci yaralandıADANA Adana'da sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybolan servis aracının refüjdeki ağaca çarpması sonucu 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Servis aracı kaza yaptı, 14 öğrenci yaralandı ADANA Adana'da sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybolan servis aracının refüjdeki ağaca çarpması sonucu 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan Karaisalı istikametine giden servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan döndü. Minibüste bulunan öğrencilerden 14'ü hafif şekilde yaralandı. Çevrede kazayı gören vatandaşlar hemen 112'yi arayarak sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada vatandaşlar minibüs içindeki yaralı öğrencileri araçtan çıkardı. Öğrenciler olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe Çukurova Adana 3. Sayfa Haberler

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