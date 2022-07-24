Servis aracı alev alev yandı Balıkesir'de seyir halindeyken aniden alev alan servis aracı kullanılamaz hale geldi. Balıkesir'de seyir halindeyken aniden alev alan servis aracı kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir istikametinden Savaştepe istikametine gelmekte olan Ferhat Güven (55) idaresindeki 10 S 41038 plakalı servis minibüsü, Kuyualan Mahallesi yakınlarında aniden motor bölümünden alev aldı. Yolcular hızlı bir şekilde araçtan tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ferhat Güven Savaştepe Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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