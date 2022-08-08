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Sertap Erener'in konser organizatörüne telif baskını yapıldı

Sertap Erener'in konser organizatörüne telif baskını yapıldı

İstanbul Sarıyer'de Sertab Erener konserinin organizatörüne polis ekipleri telif baskını yapıldı.

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İstanbul Sarıyer'de Sertab Erener konserinin organizatörüne polis ekipleri telif baskını yapıldı. Avukat ve gözlemci konser organizatörü ile birlikte tespit yaptı.

Türk pop müziğin sevilen ismi Sertap Erener, Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde hayranlarının karşısına çıktı. Konser alanına polis eşliğinde gelen MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya, konser organizatörüne telif baskını yaptı.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmadan canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile konser organizatörlerine polis eşliğinde baskın yaptı.

MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit çalışması yaptı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sertap Erener Sarıyer 3. Sayfa Haberler

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