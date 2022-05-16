Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı - Haberler

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Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağrı'da yoğun trafiğin olduğu kavşakta kendi şeridini takip etmeyen otomobil sürücüsü önüne çıkan kamyona çarptı.

Ağrı'da yoğun trafiğin olduğu kavşakta kendi şeridini takip etmeyen otomobil sürücüsü önüne çıkan kamyona çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da dört yol kavşağında seyir halindeyken kendi şeridini takip etmeyen 61 DZ 699 plakalı otomobil sürücüsü, 06 EG 2559 plakalı kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Merve Gökbakan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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