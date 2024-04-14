Şerit ihlaline rekor ceza: 10 milyon 799 bin lira ceza yazıldı

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde emniyet şeridi ihlallerine ceza yağıyor. 6 saatlik uygulamada bin 677 araç sürücüsüne 10 milyon 799 bin 880 lira ceza yazıldı.

Bayram tatilinin bitmesine kısa bir süre kala memleketlerinden dönüşe geçen sürücüler trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebi ile emniyet şeridine girip yoğunluktan kaçan sürücüler ise Düzce Bölge Trafik ekiplerine takıldı. 2'şer saat ara ile toplamda 6 saatlik yapılan emniyet şeridi ihlali denetimlerinde bin 677 araca 10 milyon 799 bin 880 lira ceza kesildi. Emniyet şeridi kullanımının azaltılması için ekipler tüm kavşaklarda yoğun denetimlerini ise sürdürüyor.