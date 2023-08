Serinlemek kabusa dönüyor

Adana'da bu yıl serinlemek isterken 2'si kadın 17 kişi boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan ve nemden bunalan özellikle çocuk ve gençler, serinlemek için sulama kanalı, deniz, göl ve nehre giriyor. Ancak bu çoğu zaman çocuk ve gençlerin ölümüyle sonuçlanıyor. Her yıl ortalama 30 kişinin boğularak öldüğü Adana'da, bu yıl sıcakların başlamasından sonra 2'si kadın 17 kişi boğularak hayatını kaybetti. Son olarak Karatay ilçesinde denize giren iki arkadaş ve Adana merkezde sulama kanalına giren bir kadın boğularak can verdi. Güvenlik görevlilerinin boğulmaların önüne geçmek için bir dizi çalışma yapmasına rağmen her yıl ölümler devam ediyor. Ortalama 30 kişinin öldüğü Adana'da son 11 yılda 318 kişi boğularak hayatını kaybettiği de öğrenildi. - ADANA