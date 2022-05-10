- Serinlemek için yangın havuzuna giren çocuk boğuldu

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çobanlık yaptığı bölgede serinlemek için yangın havuzuna giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kartal Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan Yalçın Akcan ile N.A yüzmek için bölgede bulunan Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın havuzuna girdi.

Çocuklardan N.A kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, Yalçın Akcan göletten çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye dalgıç ekipleri, çocuğu göletten çıkarttı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmasına rağmen Yalçın Akçan hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları feryat ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.