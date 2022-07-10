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Serinlemek için havuza giren kardeşler, boğulmaktan son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Serinlemek için havuza giren kardeşler, boğulmaktan son anda kurtarıldıKAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde serinlemek için havuza giren 2 kardeş, güvenlik görevlileri tarafından son anda kurtarıldı.

Serinlemek için havuza giren kardeşler, boğulmaktan son anda kurtarıldı

KAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde serinlemek için havuza giren 2 kardeş, güvenlik görevlileri tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi'nde bulunan Anadolu Harikalar Diyarı'na ailesi ile birlikte gezmeye giden C.I. ile kardeşi K.I. serinlemek için park içerisinde bulunan havuza girdi. Kısa süre sonra suda batmaya başlayan kardeşleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Görevlileri fark etti. Güvenlik görevlilerin yardımı ile kardeşler sudan çıkarılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kardeş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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