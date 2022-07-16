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Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan şahsı arama çalışması başlatıldı.

- Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

ADANA - Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan şahsı arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Mahmud Ş., serinlemek için saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi yakınındaki sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Mahmud Ş., suda çırpınarak çevredekilerden yardım istedi. Mahmud Ş.'nin suda kaybolması üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler Mahmud Ş.'yi aramak için çalışma başlattı ancak Mahmud Ş. bulunamadı.

Cansız bedeni sürüklenirken görüldü

Saat 19.15 sıralarında ise vatandaşlar Mahmud Ş.'nin suya girdiği yerin yaklaşık 10 kilometre uzağında su üzerinde bir erkek cesedinin sürüklendiği bilgisini polis ekipleriyle paylaştı. Yenidam Mahallesi'ne giden ekipler burada da yaptıkları çalışmada Mahmud Ş.'ye ulaşamadı. Dalgıç polislerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - 3. Sayfa

Seyhan Suriye Adana Saat 3. Sayfa Haberler

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