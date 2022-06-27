Serinlemek için girdiği suda boğulan Anıl, son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde serinlemek için girdiği çayda boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Anıl Deprem, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Düziçi ilçesi Sabun Çayı Karasu Şelalesi'nde meydana gelen olayda Anıl Deprem (16), arkadaşlarıyla birlikte yüzerken bir anda boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar Anıl'ı suyun kenarına çıkardı. Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Ailesi tarafından hastane morgundan alınan Anıl Deprem, ilk olarak İstiklal Mahallesi'ndeki baba ocağına helallik için getirildi. Baba ocağında helallik alındığı sırada gözyaşları sel olurken, ardından Anıl'ın cansız bedeni cenaze töreni için yeni mezarlığa getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Anıl Deprem, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa