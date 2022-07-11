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Serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda boğuldu

Adıyaman'ın Besni ilçesi Göksu Çayına serinlemek için giren yabancı uyruklu şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Göksu Çayına serinlemek için giren yabancı uyruklu şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü tarihi Kızılin Köprüsü mevkiinde önceki gün meydana geldi. Ailesiyle Göksu Çayı kenarında pikniğe gelen yabancı uyruklu Ömer Müslüm (22) ve Suad Müslüm (14) isimli çocuk serinlemek amacıyla suya girdi. Akıntının etkisiyle suya kapılan gençlerden Suad Müslüm (14) vatandaşların yardımıyla kurtarılarak 112 ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine sevk edildi. Ömer Müslüm (22) isimli genç ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polis gelerek kayıp şahsı aramaya başladı. UMKE, AFAD, Jandarma tarafından su kenarı, su içerisine ise dalgıç ekipleri aramasını gece saat 02.00'a kadar sürdürdü. Kaybolan şahsı gece bulamayan ekipler aramalara sabah yeniden başladı.

Sabah saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmalarında gencin cesedi tarihi Kızılin köprüsü yakınlarında bulundu. Şahsın cenazesi Besni Devlet Hastanesine morguna kaldırılırken, hastanede tedavi gören Suad Müslüm'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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