Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Dörtyol ile Erzin ilçeleri arasında Yeniyurt Burnaz sahilinde meydana geldi. Şehir dışından geldiği bölgede serinlemek için denize giren 25 yaşındaki Mehmet Ali B., suda batmaya başladı. Vatandaşlar tarafından fark edilerek denizden çıkarılan genç çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Hatay Seçim Sonuçları
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hatay Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeniyurt Dörtyol Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title