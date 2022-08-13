Haber : Serinlemek için girdiği denizde boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

 - Güncelleme:
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Tatil için geldiği Düzce'de serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Tatil için geldiği Düzce'de serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Deniz tatili için Eskişehir'den Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen Deniz Alankaya (58) isimli vatandaş, Melenağzı mevkiinde serinlemek için denize girdi. Ancak rip akıntısına kapılan Alankaya'nın suyun üzerinde hareketsiz şekilde olduğunu görenler durumu cankurtaranlara haber verdi. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan 58 yaşındaki Deniz Alankaya'ya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alankaya, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Akçakoca Tatil Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title