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Serinlemek için denize giren Alman turist boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Serinlemek için denize giren Alman turist boğuldu Antalya'da serinlemek için denize giren Alman uyruklu turist boğuldu.

Serinlemek için denize giren Alman turist boğuldu

ANTALYA - Antalya'da serinlemek için denize giren Alman uyruklu turist boğuldu. Çevredeki vatandaşların yaptığı ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilip hastaneye kaldırılan turist hayatını kaybetti.

Olay, Alanya ilçesi Damlataş plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tatil için kente gelen Alman uyruklu Thomas Carl Müller serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen Müller'in çırpınışını gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan ve ilk müdahalesi çevrede bulunanlar tarafından yapılan Alman turist sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Alman turist hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Turiste müdahalede bulunan vatandaşlardan Fırat Erbeyli, "Cankurtaranın koştuğunu görünce bende oraya doğru yöneldim. Adamın kumsalda yarı baygın yattığını gördüm. Direkt müdahalede bulunduk. 5 dakika kadar kalp masajı yapıldı. Daha sonra ambulans geldi. Yüzü solmuştu. Yabancıydı, 55 yaşlarındaydı. İnşallah kurtulur" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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