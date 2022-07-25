Serinlemek için Çoruh nehrine giren 18 yaşındaki işçi kayboldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serinlemek için Çoruh nehrine giren 18 yaşındaki işçi kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Serinlemek için Çoruh nehrine giren 18 yaşındaki işçi kayboldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatında taşoren firma elemanı olarak çalışan 18 yaşındaki işçi, serinlemek için girdiği Çoruh nehrinde bir anda gözden kayboldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatında taşoren firma elemanı olarak çalışan 18 yaşındaki işçi, serinlemek için girdiği Çoruh nehrinde bir anda gözden kayboldu. Genç işçi için Çoruh nehrinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay bugün öğlen saatlerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı yakınlarında meydana geldi. Barajın taşoren firmanda çalışan 18 yaşındaki Harun Candan, serinlemek için Çoruh nehrine girdi. Bir süre suda yüzen Candan, bir anda gözden kayboldu. 18 yaşındaki genç işçinin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, Deniz Polisi, İtfaiye, Jandarma ve sağlık ekipleri Çoruh nehrinde arama kurtarma çalışması başlattı. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yusufeli Artvin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title