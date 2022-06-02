Serinlemek girdiği denizde boğulan gencin organları umut oldu - Haberler

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Serinlemek girdiği denizde boğulan gencin organları umut oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zonguldak'ta 25 Mayıs'ta serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki Özhan Ulusoy'un beyin ölümü gerçekleşti.

Zonguldak'ta 25 Mayıs'ta serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki Özhan Ulusoy'un beyin ölümü gerçekleşti. Gencin ailesi ise organlarının bağışlanmasına karar verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Optisyenlik Bölümü'nde öğrenim gören 24 yaşındaki Özhan Ulusoy, geçen 25 Mayıs günü arkadaşlarıyla gittiği Değirmenağzı Plajı'nda boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesini yaptığı talihsiz genç Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Özhan Ulusoy'un beyin ölümü gerçekleşti. Gencin ailesi hastane yönetimiyle görüşerek organlarının bağışlanmasına karar verdi.

ZBEÜ "Acı Kaybımız" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta boğulma tehlikesi geçiren Üniversitemiz Ahmet Erdoğan Sağlık Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı öğrencisi Özhan Ulusoy'un beyin ölümünün gerçekleştiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesi bir özveri göstererek organ bağışında bulunmuş ve süreç başlamıştır. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz" ifadelerine yer verdi.

(Emrecan Bayram - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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