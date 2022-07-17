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Serinlemek amacıyla su kanalına giren gencin cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Serinlemek amacıyla su kanalına giren gencin cansız bedenine ulaşıldı Diyarbakır'ın Çınar ilçesine ailesiyle çalışmak amacıyla gelen ve serinlemek için sulama kanalına giren 17 yaşlarında Salih Kurtbogan isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

- Serinlemek amacıyla su kanalına giren gencin cansız bedenine ulaşıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesine ailesiyle çalışmak amacıyla gelen ve serinlemek için sulama kanalına giren 17 yaşlarında Salih Kurtbogan isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, Çınar Ortaşar mevkisi yakınlarındaki sulama kanalına giren Salih Kurtbogan, akıntıya kapılarak gözden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla olay yerine AFAD, JAK ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Su kanalının bulunduğu yere gelen ekipler, bot ve dalgıçlarla arama çalışması başlattı.Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, Kurtbogan'ın cansız bedenine ulaşan AFAD ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri, 112 acil sağlık ekipleri aracılığıyla sağlık kuruluşuna kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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