Serik'teki arazi anlaşmazlığı kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2'si jandarma 6 kişinin yaralandığı arazi anlaşmazlığı kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zırlankaya Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Yavuz ile eski eşi Şerife Bozkurt'un hayatını kaybetmesi ve 6 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi süren şüpheli İ.Ş'nin taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayda yaralanan 2 jandarma personelinin de tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Serik ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında 13 Ekim'de çıkan silahlı kavgada, Ahmet Yavuz ile eski eşi Şerife Bozkurt hayatını kaybetmiş, 2'si jandarma personeli 6 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü taburcu edilmişti. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.