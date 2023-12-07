Serik'te yapılan operasyonlarda 124 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde polisin 1 ay içinde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli yakalanırken, bunlardan 44'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından son 1 ayda yapılan çalışmalarda kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerinde 4 şahsa "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesine Muhalefet Etmek" suçundan idari, 1 şahsa adli işlem yapılırken, kaçak/sahte alkol yapımı ve satışı yaptığı tespit edilen bir iş yerinde 1 şahsa "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca "Cinsel Saldırı, Cinsel İstismar, Evden Hırsızlık, Motosiklet Hırsızlığı, Oto Hırsızlığı, İşyerinden Hırsızlık, Açıktan Hırsızlık ve Yağma" olayları ile ilgili 32 şüpheli, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 92 şahıs olmak üzere toplam 124 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 11'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 44 kişi tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 214 adet fişek ve alkol yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirildiği bildirildi. - ANTALYA