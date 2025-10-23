Serik'te Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

İlçede 20 Ekim Pazartesi günü sabah erken saatlerde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Alper Al (22) ve Ahmet Koç'un (25) öldürülmesiyle ilgili Antalya'da gözaltına alınan 4 şüpheli ile Serik ilçesinde gözaltına bulunan 2 şüpheli Serik Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden, İbrahimcan Y., Tahir Y., Vural A., Cafer A., Ali K. ve Hüseyin Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüpheli E.K.'nın ise Isparta'da tedavi altında olduğu ve taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı belirtildi. - ANTALYA