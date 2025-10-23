Haberler

Serik'te Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Şüpheli Tutuklandı

Serik'te Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

İlçede 20 Ekim Pazartesi günü sabah erken saatlerde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Alper Al (22) ve Ahmet Koç'un (25) öldürülmesiyle ilgili Antalya'da gözaltına alınan 4 şüpheli ile Serik ilçesinde gözaltına bulunan 2 şüpheli Serik Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden, İbrahimcan Y., Tahir Y., Vural A., Cafer A., Ali K. ve Hüseyin Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüpheli E.K.'nın ise Isparta'da tedavi altında olduğu ve taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

39'luk Dzeko durdurulamıyor! Golünü attı, tarihe geçti
Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci

Maça damga vuran hareket
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.