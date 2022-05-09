Serik'te sık sık kazaların yaşandığı kavşak isyan ettirdi - Haberler

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Serik'te sık sık kazaların yaşandığı kavşak isyan ettirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Serik'te sık sık kazaların yaşandığı kavşak isyan ettirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde sürekli kazaların yaşandığı kavşak mahalleliyi isyan ettirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde sürekli kazaların yaşandığı kavşak mahalleliyi isyan ettirdi.

Serik ilçesi ne Akçaalan Mahallesi'nde aynı noktada iki ayda meydana gelen üç ayrı kaza bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaybedildi. Sürekli kazaların yaşandığı kavşakta can kaybı olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Mahalle halkı ise kazaya karışan araçların her an işyerlerine girmesinden endişe ettiklerini belirterek, yetkililerden bölgede önlem alınmasını istediler. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçaalan, Antalya, İsyan, 3. Sayfa, Haberler

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