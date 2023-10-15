Serik'te Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 14 Tabanca Ele Geçirildi
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Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan operasyonda, 3 şahsın il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya sürecekleri tespit edildi. Araçta yapılan aramada 14 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde 3 şahsın il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine, otomobille seyir halindelerken operasyon yapıldı. Yapılan aramada; 14 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet tabanca şarjörü ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri Serik'te, çeşitli suçlardan aranan 3 şahsın il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceklerini tespit etti. Tespit üzerine şüphelilerin kullandıkları otomobile operasyon yapılarak durduruldu.
Araçta yapılan aramada; 14 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca şarjörü, 6 adet tabanca fişeği, 8 adet uyuşturucu sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA