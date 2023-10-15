Haberler ›› 3. Sayfa ›› Serik'te Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 14 Tabanca Ele Geçirildi

Serik'te Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 14 Tabanca Ele Geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan operasyonda, 3 şahsın il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya sürecekleri tespit edildi. Araçta yapılan aramada 14 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.