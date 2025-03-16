Serik'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Gözaltı

Serik'te jandarma ekipleri tarafından 8 ayrı adrese yapılan operasyonda 11 av tüfeği, 5 tabanca ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi. 8 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda; Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. JASAT ekiplerince 8 ayrı adreste yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 11 adet av tüfeği, 35 adet 9 mm tabanca mermisi ve 5 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA