Serik'te Pamuk Deposunda Yangın Çıktı

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Serik ilçesinde bir pamuk deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde sıkıştırılmış pamuk balyalarının bulunduğu depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların depodan çıkan dumanı fark edip 112'yi araması üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dumanlar çıkan 5 adet sıkıştırılmış pamuk balyası, depoya ait iş makinası ile bahçeye çıkartıldı. 2 itfaiye aracının müdahalesi ile balyalar kısa sürede söndürüldü. Olayda depo içerisinde bulunan 5 adet sıkıştırılmış pamuk balyası yanarak zarar görürken, yangın maddi hasarla atlatıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA