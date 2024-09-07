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Serik'te otomobil çarptı, küçük kız yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçeceği esnada annesinin elini bırakarak yola fırlayan küçük kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi, D400 Karayolu, Kadıoğlu Kavşağında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem H. (7), yolun karşısına geçmek üzereyken, annesinin elini bırakarak bir anda yola fırladı. Bu esnada Manavgat istikametine gitmekte olan Ş.Ç'nin kullandığı 07 NOD 60 plakalı otomobil küçük kıza çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Meryem H. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ş.Ç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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