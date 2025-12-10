Haberler

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde işe gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Lala Topaç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının durumu ciddiyetini koruyor.

Serik ilçesinde işi giderken otel servisine binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki kadın, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Belek turizm merkezi yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. İşe gitmek üzere otel servisine binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Lala Topaç'a otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Serik'teki özel hastanede tedavi altına alınan kadın, durumunun ciddiyeti nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Beş yıldızlı bir otelde ön büro personeli olarak çalıştığı belirtilen Topaç'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
