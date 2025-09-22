Haberler

Serik'te Orman Yangını: Bir Gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Yangında 4 hektar ormanın zarar gördüğü belirtildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Serik'te Bilginler Mahallesi Kısık mevkiinde dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangında 4 hektar ormanın zarar gördüğü belirtilirken, Yangınla ilgili olarak Jandarma bir kişiyi gözaltına aldı. Şahsın Jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yaklaşık 4.5 saatte kontrol altına alına yangına havadan 2 uçak 5 helikopter ile karadan çok sayıda Arasöz, itfaiye ve su tankerleri müdahale etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
