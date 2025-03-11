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Serik'te Motosiklet Kazası, Sürücü Hafif Yaralandı

Serik'te Motosiklet Kazası, Sürücü Hafif Yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, sürücünün durumu iyi.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza bugün saat 12.15 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Hürriyet caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Cansız idaresindeki 07 HGV 65 plakalı motosiklet ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 BBF 465 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından bırakırken, ayakta tedavi gören yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kısa süreliğine kapanan cadde yolu, araçların çekilmesi sonrası trafiğe açılırken, olay yerine gelen motosiklet sürücüsü yakınları, kaza geçiren Cansız'ın iyi olması sonrası derin bir oh çekti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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