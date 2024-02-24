Üye Girişi
Haberler

Serik'te Kayıp Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:

Antalya'nın Serik ilçesinde 13 gündür kayıp olan genç, dere yatağında öldürülmüş halde bulundu. Zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 13 gündür kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni dere yatağında bulundu. 34 yaşındaki gencin tabanca ile kamyonette öldürülüp dere yatağına atıldığı ortaya çıkarken, polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Olay, saat 10.00 sırasında Serik ilçesi Nebiler Mahallesi Aksu Çayı kenarında meydana geldi. Sabah saatlerinde dere boyuna köpekleriyle ava çıkan Orhan K., dere kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Avcı hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan önce incelemede cesette ileri şekilde çürüme oluştuğu, maktülün üzerindeki sarı kazaktan dolayı Tuncay Okudan'a ait olduğu değerlendirildi. Yapılan detaylı inceleme ve parmak izi sonucu cesedin Tuncay Okudan'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çalışmalar sırasında Okudan'ın yakınları feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Avcı Orhan Kaya ise "Av günleri buraya tek başıma geliyorum. Bugünde ördek avım vardı. Motorumla geldim, motoru müsait bir yere park ettim, sonra indim biraz aşağı doğru yürüdüm. Köpeklerim fark etti. Acaba canavar falan mı var diye baktım ve cesedi gördüm. Sonra hemen 112'yi aradım bilgi verdim" dedi.

"Kanlı kamyonet cinayete götürdü"

Öte yandan, olayın geçmişiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Geçtiğimiz 12 Şubat günü saat 16.30 sıralarında Çalkaya Mahallesi Karagöl Mevki'nde park halindeki bir kamyonet içinde kan ve 2 kovan olduğu ihbarıyla asayiş ekipleri çalışma başlattı. Kamyoneti Ahmet Okudan'ın kayıp oğlu Tuncay Okudan'ın(34) kullandığı belirlendi. Bunun üzerine çalışmalarını daha derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü 'Cinayet Büro Amirliği ekipleri; kamera, parmak izi çalışmaları, kadavra köpeği, SAK ekibi, kurbağa adamlar ve dron ile yapılan arama işlemleri ve alınan ifadeler neticesinde Tuncay Okudan'ın, İ. O.(27)tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Şüphelinin dereye attığı suç aleti tabanca ve mermiler de ekiplerce bulundu. 19 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece,' Kasten Öldürme' suçundan tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PROTEİN TOZU ZARARLI MI? Protein tozu kilo almak, kilo vermek için kullanılır mı? Protein tozunun zararı var mı, her gün kullanılır mı? YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması! KAYSERİSPOR – ÜMRANIYESPOR CANLI: Bandırmaspor – Ümraniyespor maçı nereden, nasıl izlenir? Bandırmaspor Ümraniyespor canlı yayın linki! KAYSERİSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Kayserispor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Ankaragücü canlı yayın linki! Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title