Üye Girişi
Haberler

Serik'te Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kavşakta çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi, Burmahancı Caddesinde meydana geldi. CemaL K.'nın kullandığı 07 YC 332 plakalı otomobil, Adil F.'ın kullandığı 07 AOG 649 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralanan sürücü Adil K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Antalya trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title