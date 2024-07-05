Serik'te Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi, Burmahancı Caddesinde meydana geldi. CemaL K.'nın kullandığı 07 YC 332 plakalı otomobil, Adil F.'ın kullandığı 07 AOG 649 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralanan sürücü Adil K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA