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Serik'te kamyonet iş makinesine çarptı

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Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan kamyonet, park halindeki iş makinesine çarptı. Kamyonet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan kamyonet, park halindeki iş makinesine çarptı. Kamyonet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Belek turizm merkezi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Belek istikametine seyir halindeki H.Y.'nin kullandığı 07 YFS 37 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak hafriyat araçlarının olduğu bölgeye girdi. Kamyonet, park halindeki iş makinesine çarparak durabildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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