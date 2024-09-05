Serik'te kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza Serik ilçesi, Çandır mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Ç.'nin kullandığı 07 BBT 717 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Derya Ü. K. kullandığı 07 ADE 125 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Derya Ü. K. ile 3 yaşındaki kızı Asel D. K. ile diğer araçta bulunan yolculardan Hilmi Ç. Büşra Ç. ve Elif Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası incelemebaşlatıldı. - ANTALYA