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Serik'te kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza Serik ilçesi, Çandır mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Ç.'nin kullandığı 07 BBT 717 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Derya Ü. K. kullandığı 07 ADE 125 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Derya Ü. K. ile 3 yaşındaki kızı Asel D. K. ile diğer araçta bulunan yolculardan Hilmi Ç. Büşra Ç. ve Elif Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası incelemebaşlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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