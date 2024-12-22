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Serik'te İşyerinde Kavga: 1 Yaralı

Serik'te İşyerinde Kavga: 1 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir işyerinde arkadaşlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda başına şişe ile vurulan Toprak İ. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Serik'te bir işyerinde arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm yolu üzerinde bulunan iş yerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.H, M.H. adlı iki kardeş ile Toprak İ. (26) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönüşen olay sonrası Toprak İ.başına şişeyle vurulduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Toprak I. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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