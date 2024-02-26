Serik'te iki otomobil çarpıştı, anne ve oğlu yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve çocuğu yaralandı.

Kaza, Belpınar Mahallesinde meydana geldi. Hayrettin A., idaresindeki 07 LE 660 plakalı otomobil ile Ahmet G.,yönetimindeki 07 YM 647 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücülerin yaralanmadığı kazada, araçta yolcu olarak bulunan anne Sevim G., ile oğlu Utku G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.