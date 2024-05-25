Serik'te Hafif Ticari Araç Ters Döndü: 1 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde refüje çarpan hafif ticari araç, takla atarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.K.'nın kullandığı 07 YBN 50 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attıktan sonra ters döndü. Kaza sonrası ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü R.K, itfaiye ekipleri yardımıyla çıkartıldı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA