Serik'te Dolu Yağışı Tarım Ürünlerine Zarar Verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan dolu yağışı, seralar ve açık alandaki tarım ürünlerinde zarara yol açtı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

Perşembe günü saat 10.45 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarında hasara neden oldu. Özellikle Yanköy, Eskiyörük, Şatırlı, Töngüşlü, Zırlankaya, Büğüş, Tekke ve Alacami mahallelerinde bazı üreticilerin cam seraları ile açık alandaki ekili ürünleri doludan olumsuz etkilendi. Mahalle muhtarlarının ihbarı üzerine Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip ve 10 personel, bölgeye giderek ön tespit çalışmalarına başladı. Hasar tespit çalışmalarının halen sürdüğü belirtildi. Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin ile birlikte doludan en çok etkilenen Eskiyörük ve Yanköy mahallelerini ziyaret ederek, üreticilerle bir araya geldi.

Karpuz, lahana, pamuk gibi ürünler zarar gördü

Yapılan ilk gözlemlerde, cam seralarda cam kırıkları, açık alanda ise karpuz, lahana, pamuk gibi ürünlerin zarar gördüğü, bazı meyve ağaçlarında ise dane dökülmeleri yaşandığı tespit edildi. Hasar tespit çalışmalarının TARSİM eksperleriyle birlikte sürdüğü kaydedildi. - ANTALYA