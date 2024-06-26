Serik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, önce aydınlatma direğine sonra da park halindeki araçlara çarptı. Ortalığı savaş alanına döndüren kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Boğazkent turizm merkezinde meydana geldi. Yavuz S.'nin kullandığı 07 BDV 909 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Yavuz S. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA