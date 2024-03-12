Üye Girişi
Haberler

Serik'te çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Güncelleme:

Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, kullanılmayan okula sıçradı. Yangın sonrası evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, kullanılmayan okula sıçradı. Yangın sonrası evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serik ilçesi Şatırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Evin dışına bırakılan soba kovasından çıktığı belirlenen yangın, önce kullanılmayan okulun çatı kısmına, daha sonra eve sıçradı. Dumanları fark eden mahalleli ilk anda kendi çabalarıyla yangına müdahale etmek istedi, daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın anında iş yerinde olduğunu belirten ev sahibi Adile Hasta, "Yangının nasıl olduğunu bilmiyorum. İşteydim haber geldi, ev yanıyordu. Çocuğumun biri okulda, biri evdeydi. Şu an nelerin yandığını bilemiyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Köse, "İki çatının arasından başlamış yangın ve sonra büyümüş. Okul kullanılmıyor ama ev kullanılıyor. Daha önce lojman olarak kullanılıyordu. İçindeki eşyaları yanmış. Biz söndürebilir miyiz diye uğraştık ama olmadı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adem Karakaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayı Adem Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Bedrettin Karataş kimdir? CHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Ali Bedrettin Karataş kaç yaşında, nereli? Sadık Önal kimdir? MHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal kaç yaşında, nereli? Fadime Geçioğlu kimdir? CHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Fadime Geçioğlu kaç yaşında, nereli? Buğra Han Alpaltaş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Buğra Han Alpaltaş kaç yaşında, nereli? Kasım Karaköse kimdir? CHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kasım Karaköse kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksoy kimdir? MHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy kaç yaşında, nereli? Naim Uygun kimdir? Zafer Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Naim Uygun kaç yaşında, nereli? İbrahim Oğuz kimdir? MHP Antalya-Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz kaç yaşında, nereli? Hasan Bilen kimdir? Zafer Partisi Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Bilen kimdir? Mehmet Ali Kızıloluk kimdir? CHP Adana Feke Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kızıloluk kaç yaşında, nereli? Nazmi Acan kimdir? Zafer Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan kaç yaşında, nereli? Cenk Şimşek kimdir? MHP Antalya Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek kaç yaşında, nereli? Emrah Kozay kimdir? CHP Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı Emrah Kozay kaç yaşında, nereli? Adem Murat Yücel kimdir? MHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title