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Serik'te Balık Avlarken Elektrik Akımına Kapılan Adam Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir adam, balık avlarken oltasının yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta balık avlarken oltasının yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Belkıs Mahallesi Köprüçay Nehri'nde meydana geldi. Hüseyin Demir (41) oltası ile balık avlarken misinanın yüksek gerilim hattındaki tellere dolanması sonucu elektrik akımına kapıldı. Olay sonrası vatandaşların ihbarı ile 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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