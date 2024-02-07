Serik'te ahşap kaplı evde yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde bacanın alev alması sonucu çıkan yangında ahşap kaplı evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; ahşap kaplı evde ısınmak için sobayı yakmak isterken bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Olay sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederken, evin ahşap kaplı olması dolayısıyla ekipler, evde uzun süre soğutma çalışması yaparak yangını söndürdü. Yangın sonrası yazlık evde maddi hasar oluştu. - ANTALYA