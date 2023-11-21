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Serik'te 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 'kasten öldürme', 'mala zarar verme ve silahla tehdit' suçlarından aranan hükümlü, cezaevine teslim edildi.