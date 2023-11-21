Serik'te 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 'kasten öldürme', 'mala zarar verme ve silahla tehdit' suçlarından aranan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme", "mala zarar verme ve silahla tehdit" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü yakalandı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa