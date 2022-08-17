Şeride takılan kurye kazılan kanala düştü 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir moto kuryenin yoldaki kanala düşmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir moto kuryenin yoldaki kanala düşmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçen Cumartesi Umurca Mahallesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden moto kurye, yol ortasında duran şeride takılarak motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolda elektrik hatlarını yer altına almak için kazılan kanala düştü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi yaralıya hafif şekilde yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale etti. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Moto kuryenin kanala düşme anı ve çevredekilerin yardıma koşması, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şeride takılan kurye kazılan kanala düştü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.