Serenay Sarıkaya ifade vermek üzere adliyeye geldi
Serenay Sarıkaya ifade vermek üzere adliyeye geldi Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Serenay Sarıkaya ifade vermek üzere adliyeye geldi
İSTANBUL - Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa