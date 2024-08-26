Üye Girişi
Haberler

Serdivan'da Yüksek Ses ve Abart Egzoz Denetimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde polis ekipleri, yüksek ses ve abart egzoz ile çevreyi rahatsız eden 34 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Uygulamada toplam 34 bin 958 lira ceza kesilirken trafikten men edilen 2 araç otoparka çekildi, 6 araç ise trafikten men edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinin en işlek caddesinde polis ekipleri, yüksek ses ve abart egzoz ile çevreyi rahatsız eden 34 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Uygulamada toplam 34 bin 958 lira ceza kesilirken trafikten men edilen 2 araç otoparka çekildi, 6 araç ise trafikten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli timler ile trafik polisleri, şehrin en işlek caddelerinden olan Bağlar Caddesi'nde yüksek ses ve abart egzoz ile çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekiplerce durdurulan araç sürücülerinden 34'üne yüksek sesle müzik dinlemek ve abart egzoz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Uygulamada toplam 34 bin 958 lira ceza kesilirken trafikten men edilen 2 araç otoparka çekildi, 6 araç ise trafikten men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Serdivan sakarya 3-sayfa trafik Spor 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Oliviera Panathinaikos'a mı gidiyor? Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? 2024 Şampiyonlar Ligi yeni format nedir? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İşCep antivirüs aktiftir ne demek? İşCep antivirüs nasıl kapatılır? Beşiktaş kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Beşiktaş hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? Fenerbahçe kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Fenerbahçe hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? Galatasaray kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Galatasaray hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? İş Bankası'nın ilk genel müdürü kimdir? Amedspor maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2024? Sakaryaspor Amedspor maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Sakaryaspor Amedspor maçı ne zaman oynanacak? Amedspor maçı nerede, hangi statta oynanacak (Sakaryaspor - Amedspor)? Galatasaray Gaziantep maçı ne zamana ertelendi? Galatasaray Young Boys maçı yarın mı, Çarşamba mı? R ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli R ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Seda Sayan programı neden bıraktı, Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, ne zaman başlıyor? Galatasaray Young Boys muhtemel 11'leri! Galatasaray Young Boys ilk 11'i ne zaman açıklanacak? J ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli J ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Galatasaray Young Boys koreografi var mı? GS Young Boys maçında kareografi görseli ne olacak?
title