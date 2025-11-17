Haberler

Serdivan'da Yangın Faciasının Eşiğinden Dönüldü

Güncelleme:
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde prizden çıktığı değerlendirilen bir yangında, zihinsel engelli aile bireyleri komşuların yardımıyla kurtarıldı. Yangın esnasında yaşanan panik, yürek burkarken olay sonrası inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan'da ilçesinde tek katlı müstakil bir evde prizden çıktığı değerlendirilen yangında, zihinsel engelli olduğu öğrenilen anne, baba ve kızları komşuların hızlı müdahalesi sayesinde facianın eşiğinden döndü. Annesi ve babası ambulans ile götürüldüğü esnada paniğe kapılarak ne yapacağını bilemeyen engelli kadının çaresiz anları ise yürek burktu.

Olay, Serdivan ilçesi Kamelya Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Henüz kesin sebebi belirlenemeyen ancak priz kaynaklı olduğu değerlendirilen yangında ev kısa sürede dumanla doldu. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, içerde bulunan ve zihinsel engelli oldukları öğrenilen S.A., F.A. ve kızlarını kurtarmak için seferber oldu. İçeri giren komşular aileyi dışarı çıkartarak muhtemel bir facianın önüne geçti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen ve S.A. ile F.A. isimli yaşlı çift, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yangının etkisiyle büyük panik yaşayan zihinsel engelli kadın, annesi ile babasının ambulansla bölgeden götürüldüğü esnada çaresiz şekilde dolaşarak bağırdığı anlar ise yürekleri sızlattı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

