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Serdivan'da virajda kaza: 2 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir otomobil virajda kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ters döndü. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Beşköprü Mahallesi Adapazarı-Sapanca yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 B 0135 plakalı otomobil virajda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı fark eden diğer sürücüler hemen ters dönen aracın yanına koştu. Araç içerisinde bulunan iki kişi, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile bulundukları yerden çıkarıldı. İki kişinin hafif yaralandığı kaza bölgesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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